Mario del Monaco - pýcha dramatického tenora

Spevácka osobnosť Maria del Monaca. Tenora, ku ktorému zhliadajú mnohí intepreti nie len tenoroveho odboru. Hlas, ku ktorému sa budeme navracať v snahe nájsť veľkú inšpiráciu a silný spevácky odkaz.

Opäť po čase nachádzam priestor k zamysleniu sa a pevne verím že svojím ďalším článkom podnietim, inšpirujem, možno skromne privediem nejedného čitateľa k iným myšlienkam, nie len tým ktoré nám smerujú k momentálnemu obdobiu.

Počas svojho štúdia či už na konzervatóriu alebo neskôr na vysokej škole som hľadala inšpiráciu. Odkaz, s ktorým by som sa mohla spevácky a interpretačne plne stotožniť. Samozrejme, netvrdím, že dnešná generácia spevákov nepriniesla plný úžitok a krásny spevácky a interpretačný odkaz, všetko sú to zvučné mená - Anna Netrebko, Olga Peretyatko, Nadine Sierra, Aida Gariffulina. Ak sa rozprávame o tenorovm obore taktiež by sme mohli menovať isté významné mená ako Jonas Kaufmann, Diego Florez, Yusif Eyvazov. Pytam sa však, je možné u menovaných alebo nemenovaných umelcov nájsť skutočný odkaz, ktorý bude veľmi konkrétne motivovať ďalšiu generáciu k silnému interpretačnému a speváckemu odkazu? Existujú ľudia, ktorí otvorene hovoria o estetike speváckej techniky takých hlasov ako Mirella Freni, Magda Olivero alebo Renata Tebaldi či Elena Obraztsova? Rezonujú u nás niekde v podvedomi mená ako Mario del Monaco či Franco Corelli? Ak sa reálne zaujimate a študujete, bádate, analyzujete, nájdete. Existuje hŕstka ľudí, ktorí nezabudli čo menovaná generácia priniesla a aký nesmierny odkaz zanecháva. Dôležité je otvoriť veko od krabice. Nepozerať sa len na obal a komerčnosť. Pripomeňme si preto tenor, dramatický odbor, ktorý sa už len tak nenarodí.

Mario del Monaco sa narodil vo Florencii. Ako mladý inklinoval k hudbe zo záznamov vieme, že sa venoval hre na husliach, dominantou v jeho živote bolo taktiež sochárstvo a maľba, avšak jeho vášeň pre spev bola väčšia. Dokonalý a všestranný umelec, čo poviete? Klasický spev vyštudoval na konzervatóriu Conservatorio G.Rossini v Pesare. kde sa po prvý krát stretáva a vzájomne inšpiruje aj s Renatou Tebaldi. Za každým úspešným spevákom hľadajme veľkého človeka a inšpirujúcu bytosť. U Anny Netrebko to bol Valery Gergiev, za Mirellou Freni a L.Pavarottim hľadajme učiteľa spevu ktorým bol Ettore Campogaglliani, Maria Callas našla cestu u Elviry de Hidalgo. Mario del Monaco vďačí ze usmernenie a a svoju spevácku cestu práve riaditeľovi Metropolitnej opery ktorým bol Cherubino Raffaelli. Spevácku karieru odštartoval v mladom veku. Po prvýkrát debutuje v Miláne ako Pinkerton z Pucciniho opery Madam Butterfly. Mohli by sme povedať, že krása dramatického odboru ktorú si niesol so sebou Mario del Monaco odznel snáď vo všetkých operných domoch po celom svete. Známou opernou kritikou bol často opisovaný ako heroický hrdina s nesmiernou silou v hlase. Špecifickou stránkou jeho interpretácie bola herecká stránka. Pri zhliadnutí videí, ktoré máme možnosť vypočuť si, sa človek plne ponára do spevácko-interpretačneho prejavu, a úprimne nevychádza z údivu. Dokonalá spevácka technika dramatickeho odboru, dokonalé frázovanie, artikulácia, všetko čo si môžme spájať so slovom dokonalosť. Samozrejme, tá neexistuje, ale domnievam sa, že Mario sa okolo nej často premával. Pre porovnanie v dnešnej dobe nachádzame na javiskách často herecké akcie neúmerné speváckemu výkonu a dôvere v spevácku techniku. Je to škoda.

Poďme však k dominante Maria del Monaca a tým je jednoznačne jeho Otello. Spevácko-technické nároky ktoré sa kladú na postavu Otella sa často nazývajú Everestom pre tenoristov. K spomínaným patrí postava Otella. Interpretačná presvedčivosť Maria del Monaca spočíva predovšetkým v jeho precíznej deklamaciíí a istej charakteristike tembru ktorá sa vyznačovala kovovým leskom a špecialitou vždy autenticky stvárniť dramatickosť dejovej línie, ktorá nebola nikdy rovnaká. O jeho štúdiu a celkovej práci bolo známe, že často trávil nad operným partom niekoľko hodín, často sa zamýšľal nad psychológiou postavy z rôznych uhlov pohľadu. Išlo o snahu čo najautentickejšie naplniť literárnu predlohu. Je dôležité, aby sme nezabúdali na cenný prínos spevákov ako sú Maria Callas, Mario del Monaco, Franco Corelli Mirella Freni či Mariela Devia. Nezabúdajme prosím, že autentickosť prejavu, dokonalá spevácka technika a forma, akou cez vybrané operné party prehovárajú k nám ešte nie sú všetko. Ale forma emócie a pocitu ktorý v nás zostáva je niečo, čo si so sebou nesieme a pripomíname v nejednom okamihu nášho života.

Na záver by som rada napísala, že písať a analyzovať spomínaných interpretov by som pomenovala frázou lose the battle (prehrať boj). Pravdepodobne prehraný boj. Tak veľa ľudí, kritikov, spevákov už o danej alebo podobnej téme pojednávalo. Čo by som však chcela priniesť ja je spôsob, akým sa na hudbu a daných interpretov pozerám mojimi očami a tým priniesť niečo aj sama sebe. Vyžaduje si to predovšetkým čistú zanietenosť, neutíchajúci záujem, istý spevácky prehľad a prácu ako s opernou literatúrou, tak aj inštitútmi čo nie je vždy ľahké. Ale radosť ktorú prežívam, keď článok uverejním je čistá. Tak nech poslúži na pár minútpevne verím aj Vám všetkým..

video //www.youtube.com/embed/fj9jopGunXY