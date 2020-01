Milada Šubrtová - opomínaná krása operného umenia

A mě už nezná, nezná zas, Rusalku prostovlasou.. Alebo ako často zabúdame na to, že nie je dôležitá kvantita ale kvalita. A tou bezpochyby Milada Šubrtová bola. Nielen ako Rusalka. https://www.youtube.com/watch?v=eRLUY2HEgIc

3.1 2020 som si nemohla želať krajší darček, ako napísať pár slov k hádam najvýznamnejšej sopranistke 20.storočia na uzemí Česka. Milada Šubrtová.

Ako inšpiračným zdrojom mi poslúžila úsmevná príhoda v nemenovanom obchode, kde ponúkali vo výpredaji nosiče E. Grúberovej a iných často zabudnutých ale významných mien v celkovej sume 2 až 3 eura za kus. Pri otázke prečo sú uvedené nosiče za takú bizardnú sumu som dostala náležitú odpoveď - "nepredáva sa. " A vtom momente som mala v hlave úplne jasnú a vyšpecifikovanú predstavu o tom, akým spôsobom chcem uviesť ďalší članok.

Často opomínaná, často neznáma v umeleckej spoločnosti, čo osobne pokladám za tragickú informáciu v súvislosti s témou opera, takou je meno Milady Šubrtovej. Ak by sme mali možnosť oboznámiť sa s hlasovým fondom speváčky zistili by sme, že v súvislosti s analýzou interpretácií nemusíme často zachádzať a hľadať možnosti len na pôde zahraničia. Milada Šubrtová je a bezpochyby ostáva jednou z najlepších Rusaliek všetkých čias. Aby som však ozrejmila súvislosti, dovolím si na úvod pár informácií.

Milada Šubrtová začala svoju umeleckú kariéru ako 17-ročná herečka v neprofesionálnom divadle. Spev študovala súkromne u tenoristu Zdeňka Knittla. Umelecký rozvoj speváčky s mimoriadnými hlasovými dispozíciami predpovedal sľubnú kariéru. a tak od roku 1948 pôsobí ako solistka v Národnom divadle v Prahe. Krátko po vojne nastúpila do operného angažmá Veľkej opery, kde zotrvala presne dva roky. Neskôr, z dôvodu zrušeného divadla prechádza speváčka do Národného divadla v Prahe, kde pôsobila celý život. Viac ako 40 rokov pilnej a poctivej práce ako po vokálnej tak po hereckej stránke. Počas svojho života mala možnosť konfrontovať svoj hlas s obormi subretného až dramatického repertoáru. Azda najdôležitejším medzníkom v umeleckej kariére speváčky je opera A. Dvoŕaka - Rusalka. V uvedenej postave Milada dômyselne pracuje s artikuláciou, ktorá ide v symbióze so speváckym partom Rusalky. Plne sýty, farebný a podmanivý hlas sopranistky, zanechal dojem v každom, kto mal možnosť vypočuť si nahrávky na internete. Samozrejme, v konfrontácií ďalších speváckych interpretácií sme sa stretli s ďalšímí výbornými speváčkami, akými boli Lucia Popp či Gabriela Beňačková. Milada Šubrtová uzatvára moju subjektívnu kritiku v súvislosti s myšlienkou, aké špecifiká a transformácie v hlasovom prejave prináša práve postava Rusalky. Nepredstavuje pre mňa hlasový ideál len na základe timbru. Ide predovšetkým o dokonalý hlasový prejav, interpretačnú vyzretosť v postave a snáď najdôležitejším kritériom je pre mňa nenapodobiteľná interpretácia. Počas svojho života mala možnosť naštudovať mnohé operné tituly akými boli napríklad opery Janačka, Mozarta, Pucciniho či Čajkovského. Navždy však ostala verná českej opernej literatúre. Milada Šubrtová často hosťovala na zahraničných pódiach, avšak, aj napriek ponukám na stále angažmá v zahraničí ostala navždy verná Národnému divadlu. Umelecká činnosť speváčky neostala nepovšimnutá. Za svoje spevácke umenie dosiahla mnoho významných ocenení z ktorých vyberám len niektoré: titul Zasloužilé a Národní umělkyně , titul Zasloužilé členky Národního divadla, cenu Thalie za celoživotní mistrovství v opeře. Zomrela v roku 2011 vo veku 87 rokov.

Preto nezabúdajme, bádajme a hľadajme. Spevácka krása nemusí byť často len tá, ktorú nám ponúkajú zahraničné divadlá. Existujú umelci, pri ktorých nadobúdame pocit, že sú tu práve pre to, aby nám odovzdali istý odkaz. Každý si ho prosím pomenujte vo vnútri seba. Po svojom.