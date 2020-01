Peter Schreier- Hlas veľkého tenora!

25. decembra 2019 zomrel v Drážďanoch uznávaný nemecký tenorista a zároveň významý dirigent Peter Schreier.

Franz Schubert, Robert Schumann, W. A. Mozart..Mená, ktoré nemusím predstavovať širokej umeleckej verejnosti. Napriek tomu sa mi žiada vysloviť ich dôležitosť v kontexte so slávnym nemeckým tenoristom, vďaka ktorému sa interpretačná a spevácka úroveň dokázala premostiť do ďalšej významnej fázy, ku ktorej sa budeme v budúcnosti vracať za účelom inšpirácie. Niekedy pritom nie je dôležitý samotný cieľ, ale cesta. Tak tomu bolo aj v súvislosti s menovaným tenoristom.

Peter Schreier je dodnes považovaný za jedného z najvýznamnejších tenoristov lyrického odboru. Už počas detstva bolo zrejmé, kam sa budú uberať ďalšie kroky mladého umelca. Už ako chlapec pôsobl v chlapčenskom speváckom zbore, a na doskách ktoré znamenajú "svet" sa po prvý krát predstavil v opere L. W. Beethovena - Fidelio. Počas jeho umeleckého pôsobenia naštudoval viac ako 50 operných postáv. Spevácku krásu, s akou sme sa mali možnosť stretnúť počas jeho života si vypočuli taktiež tie najprestížnejšie operné domy - Berlínska štátna opera, Milánska La Scala alebo Metropolitná opera v New Yorku.

V súvislosti s Petrom treba uviesť, že umeleckú kariéru ukončil ako 65-ročný. V tomto bode je viac než dôležité spomenúť hlasovú techniku umelca, ako aj interpretačnú úroveň. Počas svojej kariéry bolo zrejmé, ako dômyselne a ucelene staval na hlasovej technike, bez ktorej nemožno uchopiť dômyselnú a hodnotnú interpretačnú krásu diela, ktorú nám tu zanechali hudobní skladatelia či už romantického alebo klasického či neskorého romantického obdobia. Petra sme pokladali za majstra piesní a taktiež oratórnej, kantátovej či opernej tvorby. Jedným slovom všestranný umelecký obraz jedinca, s ktorým sa nestretneme každý deň. V príklade uvádzam, akú máme hodnotnú možnosť vypočuť si zachovalé Schubertove piesňové dielo Winterreise v speváckom obraze Petra Schreiera, a klavírnom sprievode významného ruského klaviristu S.Richtera.

Netreba zabúdať, umelci sú taktiež ľudia ktorí raz odídu, každého z nás to čaká. Avšak, aká je to krása započúvať sa do interpretácie tak veľkého umelca, ktorý dokázal hlasom to, čomu sa hovorí skutočná krása- dotknúť sa ľudského srdca. Je toto zmysel života? Posúďte sami..